Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor

AA

Erzurumlu sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Yalova'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor

YALOVA (AA) - Erzurumlu sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Yalova'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalova Kent Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, 17 sanatçının ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, filografi, fotoğraf ve resim gibi farklı sanat eserlerinden oluşan eserleri yer alıyor.

Erzurum Ersander ile Yalova Erzurum Dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği'nin birlikte düzenlediği serginin açılışına, Vali Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Ümit Gergit, "Derneğimizi ile Yalova'daki Erzurumlular dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile birlikte kadim şehrimiz Erzurum'un güzelliklerine dair hazırladığımız sergimize katılımınız bizleri çok mutlu etti. Güzel şehrimiz Yalova'mızda Erzurum'un bir çok güzelliğini Yalovalı hemşerilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz eserler sanatçılarımızın yoğun emekleri sonrası ortaya çıkan birer şaheser. Tüm sanatçılarımıza emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serginin 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi
YEREL HABERLER Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine ...
Yalova'da eski çağlardan Osmanlı'ya keşfedilen deniz fenerlerine dair çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yalova'da eski çağlardan Osmanlı'ya keşfedilen deniz ...
Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı ...
Evinde ürettiği sirke beğenilince tesis kuran girişimci ihracata başladı
YEREL HABERLER Evinde ürettiği sirke beğenilince tesis kuran ...
Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğine resimleriyle dikkati çekecekler
YEREL HABERLER Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğine resimleriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.