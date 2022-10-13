MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni

AA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye başlayan 548 öğrenci için ant içme töreni yapıldı.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni

YALOVA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye başlayan 548 öğrenci için ant içme töreni yapıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki yerleşkede düzenlenen tören, sancağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, programda yaptığı konuşmada, ant içme töreninin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde seçilen öğrenciler için düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Salman, "Üzerinizdeki bu üniformayı taşımanın ağır bir sorumluluğu olduğunu asla unutmayınız ve en büyük sorumluluğun da milletimize karşı olduğunun bilincinde olunuz. Başladığınız her görevde mutlaka ana babalarınızın hayır dualarını almayı unutmayınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür askerler olarak atalarımızın bize emaneti olan bu vatanı koruyabilmek için gerektiğinde her türlü bedeli ödemeye hazır olacaksınız." diye konuştu.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Deniz Albay İbrahim Özgür Çakar ise Kovid-19 salgını nedeniyle son birkaç törene ailelerin katılamadığını hatırlattı.

Bu törende ailelerin de yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çakar, "Tarihimizden aldığımız dersler doğrultusunda Mavi Vatan'da ve tüm denizlerde var olmak ilkesiyle ilerlediğimiz rotada, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, askeri ve genel kültür bilgileriyle donatılmış, geleceğin ve askerliğin ruhunu yakalamış, bedenen ve ruhen gelişmiş, disiplinli, bilgili ve sorumluluk sahibi birer deniz astsubayı olarak yetiştirileceksiniz. Bu konuda sizlere düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancım tamdır." dedi.

Ant içme töreni ve sancağın alandan ayrılmasının ardından program, resmigeçit ve öğrencilerin aileleriyle bir araya gelmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)MACARİSTAN&#039;DA CESEDİ YAKILDI, YALOVA&#039;DA KÜLLERİNDEN PORTRESİ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MACARİSTAN'DA CESEDİ YAKILDI, ...
Macaristan'da cesedi yakıldı, Yalova'da küllerinden portresi yapıldı
YEREL HABERLER Macaristan'da cesedi yakıldı, Yalova'da küllerinden ...
Satranç ustaları Altınova'da buluşacak
YEREL HABERLER Satranç ustaları Altınova'da buluşacak
Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek
YEREL HABERLER Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek
(Görüntülü)YALOVA&#039;DA DOMUZ SÜRÜSÜ KARA YOLUNA İNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YALOVA'DA DOMUZ SÜRÜSÜ KARA YOLUNA ...
Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele ...
Yalova´da domuz sürüsü kara yoluna indi
YEREL HABERLER Yalova´da domuz sürüsü kara yoluna indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.