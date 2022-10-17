Tescilli "Yalova Kivisi"nde festival coşkusu yaşanacak

YALOVA (AA) - Türkiye'nin kivi üretim merkezlerinden Yalova, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek kivi festivalinde tescilli "Yalova Kivisi"ni etkinlikleriyle tanıtacak.

22-23 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek festivalle ilgili beldedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, 2 gün sürecek etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Yalova Kivi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, ürünlerini tanıtarak kivinin Yalova'ya ait olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Fidan, "Geçen yıl bu zamanlarda üretilen kivinin yüzde 90'ınını pazarlamıştık. Malum ekonomik sıkıntılardan dolayı bu yıl satışlarda zorlandık. Bu yıl yüzde 50 civarlarında ve ürünlerimizin bir kısmını depolarımızda muhafaza ediyoruz. Rekolte olarak bu yıl 30 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Umarım üreticilerimiz açısından güzel bir sezon olacaktır. Fiyat olarak bu yıl 13 lira olarak belirledik ancak beklediğimiz sonuçları alamadık ve 10 ile 8 lira arasına geriledik. Gerekçe olarak kivi ürünümüzün kalibresinde küçüklüğünden bahsedildiği için satışta problemler yaşandı." diye konuştu.

6 bin 500 dekar alanda üretim yapıldığını ve buradaki bahçelerin ortalama yaşının 20 yıla yaklaşması nedeniyle yeni bahçelerin kurulduğunu anlatan Fidan, soğuk hava depolarının kapasitesinin ise 60 bin ton civarında olduğunu aktardı.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek festivali 2 güne yaydıklarını belirtti.



Canbay şöyle konuştu:

"Festivalimizin asıl amacı ürünümüzü Türkiye'ye daha iyi tanıtabilmek. Evet kivinin başkenti Subaşı'dır, üretim merkezi burasıdır ancak kivi sadece buraya has bir ürün değildir. Yalova'mıza has bir ürün olduğu için bu sene tüm belediyelerimizin katılımıyla daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz ve başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Festivalimiz Yalova için bir kazanç."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.