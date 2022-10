Yalova'da Dünya Gıda Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

YALOVA (AA) - Dünya Gıda Günü dolayısıyla Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda, Yalova Valisi Muammer Erol, özel öğrencilere yemek dağıttı.



Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı, bu yıl kutlamalarının, "Geride kimseyi bırakma" teması ile gerçekleştirildiğini söyledi.



Dünya'da her yıl 7,7 milyon tondan fazla yemeğin israf edildiğini dile getiren Tırnakçı, "Dünyadaki açlığın en büyük sebeplerinden birisi kaynakların dünya nüfusuna dengeli şekilde dağılmamasıdır. Bir tarafta israf edilen ve çöpe giden tonlarca gıda, diğer tarafta yiyecek bulamayan aç çocuklar vardır. BM Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye'de her yıl yaklaşık 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği görülmektedir. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi'ne göre Türkiye’de her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe gitmektedir. En temel gıdamız olan ekmeğin bile her gün 6 milyon tanesi çöpe gidiyor. Gıda israfını önlemek için toplamda her bireye ayrı ayrı görevler düşmektedir. Alışverişe çıkmadan önce her birey ihtiyaçlarını doğru belirlemelidir. İhtiyacından fazla ürün satın almamalıdır. İsrafı engellemek anne, baba ve çocuğa kadar ailenin her bireyinin öncelikli görevidir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol ve programa katılan kurum müdürleri önlük giyip yemekleri tabldotlara koyarak çocuklara ikram etti.



Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali katıldı.



