Yalova'da deprem tatbikatı yapıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki "TAMP 2022 Yalova Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı"nda senaryo gereği 5,5 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi.

İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri 112 Acil Durum Müdahale Merkezi'nde toplandı.

Planlamaları yerinde inceleyen Vali Vekili Aziz Mercan ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer'den deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Atçı, gazetecilere, senaryoya göre 14 binanın yıkıldığını, ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.

Tatbikatta temel amacın, ekiplerin koordineli çalışması konusunda kendilerini test etmek olduğunu belirten Atçı, "Ekiplerimizle önce enkaz alanlarına gidip, daha sonra toplanma merkezleri ve ekiplerimizin çalışmalarını izleyeceğiz." dedi.

AFAD İl Müdürü Toncer, 60 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 160 yaralının olduğu senaryosuna göre iki enkaz alanında çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yana koordinasyon konusunda ekipleri çalıştıramadıklarını dile getiren Atçı, "Amacımız bu tatbikatta koordine sağlayıp eksiklerimizi görmek. Ayrıca stadyumun arkasındaki alana barınma alanları kurduk. Oradaki alanda da vatandaşlarımıza neler yapılması gerektiğini anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi'nde yıkılan iki evin enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, yaralıları çıkarmak için çalışma yaptı.

Beton bloklar arasında kalan yaralılar için ellerindeki malzemelerle çalışma yapan ekipler, enkaz altından çıkardıkları bu kişileri alana gelen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Vali Vekili Mercan ve Vali Yardımcısı Atçı da tatbikatın gerçekleştirildiği bölgelere giderek çalışmaları denetledi.

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