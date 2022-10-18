Yalova'da deprem tatbikatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da deprem tatbikatı yapıldı

AA

Yalova'da deprem tatbikatı yapıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki "TAMP 2022 Yalova Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı"nda senaryo gereği 5,5 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi.

İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri 112 Acil Durum Müdahale Merkezi'nde toplandı.

Planlamaları yerinde inceleyen Vali Vekili Aziz Mercan ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer'den deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Atçı, gazetecilere, senaryoya göre 14 binanın yıkıldığını, ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.

Tatbikatta temel amacın, ekiplerin koordineli çalışması konusunda kendilerini test etmek olduğunu belirten Atçı, "Ekiplerimizle önce enkaz alanlarına gidip, daha sonra toplanma merkezleri ve ekiplerimizin çalışmalarını izleyeceğiz." dedi.

AFAD İl Müdürü Toncer, 60 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 160 yaralının olduğu senaryosuna göre iki enkaz alanında çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yana koordinasyon konusunda ekipleri çalıştıramadıklarını dile getiren Atçı, "Amacımız bu tatbikatta koordine sağlayıp eksiklerimizi görmek. Ayrıca stadyumun arkasındaki alana barınma alanları kurduk. Oradaki alanda da vatandaşlarımıza neler yapılması gerektiğini anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi'nde yıkılan iki evin enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, yaralıları çıkarmak için çalışma yaptı.

Beton bloklar arasında kalan yaralılar için ellerindeki malzemelerle çalışma yapan ekipler, enkaz altından çıkardıkları bu kişileri alana gelen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Vali Vekili Mercan ve Vali Yardımcısı Atçı da tatbikatın gerçekleştirildiği bölgelere giderek çalışmaları denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk polisinin derin sulardaki gözü: Kurbağa adamlar
YEREL HABERLER Türk polisinin derin sulardaki gözü: Kurbağa adamlar
Yalova'da Dünya Gıda Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Yalova'da Dünya Gıda Günü dolayısıyla etkinlik ...
Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane ...
Tescilli "Yalova Kivisi"nde festival coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Tescilli "Yalova Kivisi"nde festival coşkusu ...
Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak ...
Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi ...
Yalova'da sürücü adaylarına "son ders jandarmadan" veriliyor
YEREL HABERLER Yalova'da sürücü adaylarına "son ders jandarmadan" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.