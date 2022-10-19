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Yalova'da çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

AA

Yalova'da çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da başlatılan proje kapsamında çiftçilere 135 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde "Yalova İlinde Hububat Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, müdürlüğün hazırladığı projelerin çiftçilere çok önemler katkılar sağladığını ifade ederek, projelerin hazırlanmasında çaba gösteren tüm ekibe, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise, 2022 yılında bakanlık, İl Özel İdaresi ve Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan 25 projede 2371 üreticiye destek verildiğini ifade etti.

Çiftçilere, 10 bin 935 dekar alan için 18 milyon 506 bin 318 birim proje ürünü dağıtımı yapılarak 9,5 milyon lira destek sağlanacağına vurgu yapan Parıldar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında ilimize sağlanan toplam 1 milyon 400 bin lira bütçeli 'Yalova İlinde Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızdan 1 milyon 50 bin lira destekli ve 350 bin lira çiftçi payı katkılı projemiz kapsamında 4 bin 500 dekar üretim alanı için 90 bin 320 ton buğday tohumu desteği çiftçilerimize sağlanmıştır. Ayrıca yine bakanlığımız TAKEP Projesi desteği ile ilimizde toplam 266 bin 670 lira bütçeli 'Yalova İlinde Arpa Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızdan 200 bin lira destekli ve 66 bin 670 lira çiftçi payı katkılı projemiz kapsamında 950 dekar üretim alanı için 19 bin ton arpa tohumu desteği çiftçilerimize sağlanmıştır."

İl Genel Meclisi başkanı Hasan Soygüzel de, İl Özel İdaresi olarak müdürlüğün çiftçinin üretime devam edebilmesi için hazırladığı projelere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek bu destek kalemlerini ve miktarını her geçen yıl artırdıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çiftçilere tohumları teslim edildi.

Tohum dağıtım programına, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Mustafa Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Selçuk Yaman ve İrfan Sakinci, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, şube ve ilçe müdürleri ile çiftçiler katıldı.

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