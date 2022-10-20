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Yalova'da Yürüyen Köşk'ün bahçesinde "Aronya Günleri" etkinliği

AA

Yalova'da Yürüyen Köşk'ün bahçesinde "Aronya Günleri" etkinliği

YALOVA (AA) - Yalova’nın tescilli ürünü aronyanın tanıtımı amacıyla “Aronya Günleri” etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler tarafından organize edilen etkinlik, Yürüyen Köşk'ün bahçesinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, aronyanın Yalova için önemine dikkati çekti.

Parıldar, "Aronya her eve lazım olan bir üründür. Yalova’nın tarımsal anlamda ilk coğrafi işaretli ürünümüzdür. Aronya hepimiz için bir sağlık ürünüdür. Tanıtımında, üretiminde, Ar-Ge çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir kooperatif kuranlara da ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Gökhan Erbaş da enstitü olarak üreticilere desteklerinin süreceğini dile getirdi.

İlkleri gerçekleştiren bir enstitü olduklarını anlatan Erbaş, "Aronyada olduğu gibi kivide, mantarcılıkta ve süs bitkilerinde enstitümüzle daha önceki süreçlerde çok fazla faaliyetler gösterdik. Aronya yetiştiriciliğinde de her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." dedi.

Erbaş, Yalova’da aronya üreticiliğinin yaklaşık 390 dekar alana ulaştığını sözlerine ekledi.

Etkinlikte davetlilere aronya ile yapılan helva, kurabiye ve tatlılar ikram edildi, aronyalı pasta kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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