Yalova'da çocuklara simülatörle uçuş eğitimi veriliyor

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi tarafından 12-18 yaş grubuna yönelik simülatörle uçuş eğitimi etkinliği düzenlendi.



"Pilot olmaya ne dersin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'na uçak simülatörleri yerleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, güzel bir organizasyona imza attıklarını, çocukların da çok mutlu olduğunu ifade etti. Tutuk da simülatörle uçma deneyimi yaşadı.

Uçuş simülatörleri kuran firmanın yetkilisi Oğuzhan Karabulut ise etkinliğin çocukları havacılığa özendirmeyi amaçladığını belirtti.

İlk kez Yalova'da yerel yönetimle bir organizasyon düzenlediklerini aktaran Karabulut, "Verdiğimiz pilotaj eğitimi ve teknolojisi tamamen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir yol ve yöntemdir. Eğitimleri kaptan pilotumuz Batuhan Çakmak eşliğinde veriyoruz. Bu eğitimle çocukların havacılığa özenmesini sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca eğitimimizde bir puantaj sistemimiz var. Kazanan öğrencilere çeşitli hediyelerimiz olacak. Hatta bunun içerisinde bir saatlik uçuş var. Birinci olanı götürüp bir saat boyunca uçuracağız." diye konuştu.

Ücretsiz düzenlenen etkinliğin yarın sona ereceği bildirildi.

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