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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AA

Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

YALOVA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar, doğada yaşayan ayı, tilki, çakal, domuz, yabani kedi, şahin ile salınımı yapılan keklik ve sülün sürüleri görüntülendi.

Müdürlük tarafından Yalova'nın ormanlık alanlarına kurulan fotokapanlara, birçok yabani hayvanın yaşamıyla ilgili görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, fotokapan önünde uluyan çakal, tavşan avlayan tilki, ayı, doğaya salınan keklik ve sülünler ile yemleme alanlarından beslenen şahin gibi çok sayıda yabani hayvan yer aldı.

Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için toplumun bilinçlendirilmesi ve yaban hayatı kaynaklarına en yakın mesafede bulunan kırsaldaki köy, mahalle gibi yerlerde yaşayan vatandaşlarla bir bağ kurabilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Son olarak DKMP Genel Müdürlüğünce popülasyonun arttırılması ve nesli tükenme altında olan keklik ile sülün salımı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keklik ve sülün salımı sonuç vermiş olup yapılan arazi çalışmalarında ve fotokapan görüntülerinde yaban hayatına tutundukları, ayrıca fotokapan görüntülerinde çakal gibi yırtıcıların saldırılarından kendilerini koruyabildikleri görülmüştür. Ayrıca müdürlüğümüz av koruma ve kontrol ekiplerimiz av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışmaları gerçekleştirmiş ve sonuçları fotokapanlarımıza yansımıştır. Fotokapadan elde edilen görüntülerde yaban hayvanlarının doğaya uyum sağladıkları görülmüştür."

Doğada eksilmiş ve yok olma ile karşı karşıya olan yabani hayvanların, kurum, avcı ve vatandaşlar tarafından korumasının sevindirici olduğuna yer verilen açıklamada, "Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından avcılarımız ve vatandaşlarımızdan korumaya devam etmemiz yok olmayla karşı karşıya olan bu türlerin korunması popülasyonlarının artması ilimiz ve tabiatımız için faydalı olacaktır. Yaban hayatının dengesi ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için salım ve yemleme programlarımıza önümüzdeki süreçte devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.


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