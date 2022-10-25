Yalova'da silahlı kavgaya karışan zanlılara ait çiftlikte uyuşturucu ele geçirildi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılara ait çiftlikte ve otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.



İlçe merkezinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen S.D. ve İ.Ö. ile A.E, D.D, F.D. ve M.Ş. arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavganın ardından otomobille kaçmaya çalışan S.D. ve İ.Ö, polis ekiplerince Osmangazi Köprüsü'nde yakalandı.



Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisin, İ.Ö'ye ait çiftlikte yaptığı aramada da 2 ruhsatsız tabanca, 258 gram esrar, 3,93 gram metamfetamin ve 106 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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