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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da içme suyu ana isale hattı projesinde ilk kazma vuruldu

AA

Yalova'da içme suyu ana isale hattı projesinde ilk kazma vuruldu

YALOVA (AA) - Yalova'da uzunluğu 70 kilometreyi bulacak olan "İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi"nde ilk kazma vuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile yüklenici firma yetkililerinin katıldığı törenle imzası atılan 70 kilometrelik projede çalışmaların başladığı bildirildi.

Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, belediye başkan yardımcıları, yüklenici firma ve teknik ekibin katılımıyla Yeşil Körfez Su Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisinde ilk kazmanın vurulduğu belirtildi.

Çınarcık'tan Altınova ilçesine kadarki 70 kilometrelik projenin tamamlanmasıyla birlikte, çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküp kapasiteli yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı ve 2 adet su deposunun devreye gireceği ifade edildi.

Toplam 21 bin metreküp kapasiteli 5 adet mevcut su deposunun da yenileceği hatırlatıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü başlanamayan içme suyu altyapı projesini resmen başlattıklarını söyledi.

Tutuk, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız ile Yalova'da yıllardır çözüme kavuşmayan bir sorunu daha çözdük. Girişimlerimizle altyapı içme suyu projemizi bugün itibariyle başlattık. Projemiz kapsamında 70 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. Sudaki kayıp kacağın önüne de geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde de hattı tamamlayarak hizmete alacağız. Projenin finans ayağının sağlanması için yoğun bir çaba harcadık. Ana hattın tamamlanmasının ardından şehir içinde 550 kilometrelik hattın yenilenmesini sağlayacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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