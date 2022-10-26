Yalova'da çiftçilere 10 bin 200 aronya fidesi dağıtıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da hayata geçirilen "Yalova İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Aronya) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 22 çiftçiye 10 bin 200 adet aronya fidesi dağıtıldı.



Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının etkinleştirilmesi (TAKEP) Uygulama Talimatı çerçevesinde tarafından hazırlanan proje kapsamında müdürlük bahçesinde program düzenlendi.



Programda, 22 çiftçiye 10 bin 200 adet aronya fidanı Vali Muammer Erol, İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürleri tarafından dağıtıldı.



2021 yılında proje bedeli 1 milyon 5 bin 720 lira olan tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer alan adaçayı, tıbbi nane, aynısefa, mürver ve aronya çeşitleri kullanılarak 52 bin 481 adet fide ve fidan dağıtımı yapılarak toplam 173 dekar alanda bahçe plantasyonu kurulduğu belirtildi.



İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılından itibaren başlanan "Aronya Bahçesi" tesis destekleri çalışmaları sayesinde 2022 yılı itibariyle toplam 138 çiftçiye 389 dekar aronya bahçesi kurulmuş olacağı ifade edildi.



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