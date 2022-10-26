Salon: Yalova 90. Yıl
Hakemler: Yasin Yıldız, Gökalp Karagöl
Çiftlikköy Belediyespor: Tuğba Kınalı, Doğa Kayar, Deniz Feride Esinduy, Tuğba Taş, Ayşegül Külüşlü, Bahar Ekinci (Andjela Kovac, Elif Sevinçli, Ebru Kırmaz, Berfin Öztürk, Kadriye Durak, Darlene Ramdin, Adlin Kaymaz, Damla Aksu)
Göztepe: İlayda Alkan, Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Cansın Sürgün, Nazlı Alkan, Ramos De Oliviera Silva (Duygu Güncü, Gizem Tuğrul, Ayça Mine Özen, Ayşe Mert, Natalia Lijewska, Nehir Kurtulan, Seray Yaylacı)
Setler: 19-25, 10-25, 10-25
Süre: 70 dakika (26, 22, 22)
YALOVA (AA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Çiftlikköy Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.