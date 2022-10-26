En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Yalova 90. Yıl

Hakemler: Yasin Yıldız, Gökalp Karagöl

Çiftlikköy Belediyespor: Tuğba Kınalı, Doğa Kayar, Deniz Feride Esinduy, Tuğba Taş, Ayşegül Külüşlü, Bahar Ekinci (Andjela Kovac, Elif Sevinçli, Ebru Kırmaz, Berfin Öztürk, Kadriye Durak, Darlene Ramdin, Adlin Kaymaz, Damla Aksu)

Göztepe: İlayda Alkan, Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Cansın Sürgün, Nazlı Alkan, Ramos De Oliviera Silva (Duygu Güncü, Gizem Tuğrul, Ayça Mine Özen, Ayşe Mert, Natalia Lijewska, Nehir Kurtulan, Seray Yaylacı)

Setler: 19-25, 10-25, 10-25

Süre: 70 dakika (26, 22, 22)





YALOVA (AA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Çiftlikköy Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.