Altınova Belediyesi personeline 18 bin 200 lira maaş promosyonu verildi

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YALOVA (AA) - Altınova Belediyesi, 46 personeli için 18 bin 200 lira maaş promosyonu teklif eden banka ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Vakıfbank Karamürsel Şube Müdürü Engin Erdoğan tarafından imza altına alınan anlaşma ile çalışan 46 personele 18 bin 200 lira promosyon verilecek.



3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Oral, "Çalışanlarımız adına güzel bir promosyon ihalesi gerçekleştirdik. Belediyemizde çalışan 46 personelimiz için 3 yıllığına 18 bin 200 liradan anlaşma sağladık. Tüm taraflara hayırlı olsun." diye konuştu.

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