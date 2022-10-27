Altınova Belediyesi personeline 18 bin 200 lira maaş promosyonu verildi

YALOVA (AA) - Altınova Belediyesi, 46 personeli için 18 bin 200 lira maaş promosyonu teklif eden banka ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Vakıfbank Karamürsel Şube Müdürü Engin Erdoğan tarafından imza altına alınan anlaşma ile çalışan 46 personele 18 bin 200 lira promosyon verilecek.
3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Oral, "Çalışanlarımız adına güzel bir promosyon ihalesi gerçekleştirdik. Belediyemizde çalışan 46 personelimiz için 3 yıllığına 18 bin 200 liradan anlaşma sağladık. Tüm taraflara hayırlı olsun." diye konuştu.