Yalova Deniz Polisi çalışmalarından klip hazırlandı

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YALOVA (AA) - Yalova Emniyet Müdürlüğünce, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının yer aldığı tanıtım klibi hazırlandı.

Müdürlük tarafından paylaşılan görüntüde, ekiplerin boğulma, suda kaybolma, kaçakçılık, kaçak avlanma ve suçların aydınlatılması gibi vakalarda görevleri yer aldı.

Marmara Denizi ve iç sularda kurbağa adamların yaptığı su altı çalışmalarına da yer verilen görüntülerde, ekiplerin müdahale ettiği vakalar yansıtıldı.

Ayrıca klipte, ekiplerin sorumluluk sahası olan il merkezi ile Altınova, Çiftlikköy, Çınarcık ve Armutlu ilçelerdeki sahil bantları, plajlar, su sporu merkezleri, balıkçı barınakları, tersaneler, gümrük kapıları ve iskelelerde yaptığı denetim faaliyetlerini içeren bölümler bulunuyor.

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