29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ve Armutlu ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.



Altınova Belediyesi tarafından kutlamalar kapsamında 300 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, yüzlerce kişinin katılımıyla Kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.



Program, Altınova Kaymakamlığınca Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



Halk oyunları ve öğrencilerin spor gösterileri sunduğu törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ilçe protokolü tarafından verilmesiyle tamamlandı.



Törenlerin ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral diğer yetkililer, tebrikleri kabul etti.



- Armutlu

Armutlu ilçesindeki program, Kaymakam Alparslan Kılıç'ın kurum amirleri ve vatandaşların tebriklerini kabul etmesiyle başladı.

İlçe Stadında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

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