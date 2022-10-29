29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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YALOVA/BİLECİK/ÇANAKKALE (AA) - Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser, yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

Yalova Valiliğince organize edilen etkinlikte, Deprem Anıtı önünde ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık, protokolün katılımıyla yürüyüşe başladı.

Gazipaşa Caddesi güzergahından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar gelen kalabalık, havai fişek gösterisini izledi.

Valilikçe Yalova Uygulama Oteli'nde verilen resepsiyonda ise Vali Muammer Erol ve eşi Nazmiye Erol davetlilerin bayramını kutladı. Gecede, Vali Erol ve gaziler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan pastayı kesti.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki Hoş Seda Korusu konseri ile devam eden kutlama etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda rap şarkıcısı "Güneş"in verdiği konser ile sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, fener alayı ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle, Atatürk ve Tevfikbey Caddesi'nde bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Metin Yaşar da katıldı.

Yürüyüşün ardından sanatçı Cem Belevi'nin sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Lapseki Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, çarşı meydanından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar sürdü.

Vatandaşlar ellerindeki bayrak ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Emre Çelikkaya, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün sonundaki havai fişek gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

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