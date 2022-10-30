İçinde ukde kalan boksa antrenör olarak dönüp dezavantajlı çocuklara sporu sevdirdi

YALOVA (AA) - DAVUT ALDANMAZ - Yalova'nın Armutlu ilçesinde belediyenin boks takımını çalıştıran antrenör Cafer Özbey, hem spora ilgi duyanları hem de dezavantajlı çocuk ve gençleri yetiştirerek başarılı olmaları için mücadele veriyor.

Armutlu Belediyespor Kulübü Boks Takımı'nın antrenörlüğünü yapan 63 yaşındaki Özbey, gençlik yıllarında tanıştığı boksu çeşitli nedenlerle bırakmak zorunda kaldı.

Bir devlet kurumunda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Özbey, gençlik yıllarından içinde ukde kalan spora geri dönmeye karar verdi.

Türkiye Boks Federasyonunun antrenörlük kurslarına giderek üçüncü kademe antrenörlük belgesini alan Özbey, 2011 yılında Armutlu Belediyesi bünyesindeki boks takımına gönüllü antrenör oldu.

İlçede çok sayıda çocuğa ve gence boksu sevdiren Özbey'in yetiştirdiği sporculardan bazıları Türkiye üçüncülüğü, bölge ve il şampiyonluğu derecelerini kazandı.

Özbey bu süreçte dezavantajlı çocuklara da boks öğretti. 11 yılda toplumsal hayata kazandırdığı 20 çocuktan il ve bölge birincileri çıkaran Özbey'in antrenörlüğünü yaptığı takımda 15'i kız 63 sporcu bulunuyor.

Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen Özbey ve sporcuları, Armutlu Belediyesine ait tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor.

Cafer Özbey, AA muhabirine, çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek için çabaladığını söyledi.

Dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasının önemine dikkati çeken Özbey, şöyle konuştu:

"İlçede çocuklar erken yaşta bir takım alışkanlıklara ulaşıyorlar. O tür alışkanlıklara ulaşmamaları için biz aşırı bir gayret gösteriyoruz. Çocukların illa sporla tanışması gerekiyor. Bu boks olmak zorunda değil. Biz çocuklar uyuşturucu, sigara veya alkol gibi bir takım şeylere bulaşmadan boksla buluşturalım istedik ve o vesile ile bir nebze de olsa başarılı olduk. Çünkü bu tür çok sayıda sporcularımız var. Yani çocuk tam bataklıktayken alıp getirdik ve burada boksör yaptık, bir sürü madalya aldılar. Şimdi anneleri, babaları, okuldaki müdürleri de memnun."





- Öğrenciler başarıdan emin

Liseye giden 9. sınıf öğrencisi Turgut Küçükkaplan (14) boks yapan birkaç arkadaşına özenerek bir kez denemek amacıyla kulübe geldiğini anlattı.

Kulüpte iki yıldır boksa devam ettiğini aktaran Küçükkaplan, "Sokağın çok kirli olduğunu fark ettim. Burası hoşuma gidince ben de başladım. Çok mutluyum. Türkiye şampiyonasına gideceğim. Kazanacağıma da eminim. Cafer hocam gibi bir hoca var arkamda. Allah'ın izniyle gidip alacağız." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Sadullah Dağhan (12), çocuklara ve gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını spora yönelmelerini tavsiye ederek, "Spor beni kurtardı, onları da kurtarsın." dedi.

Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ise kulüpte görevli antrenörlerin kendilerine güç verdiğini ve onların desteğiyle hizmet ettiklerini belirtti.

Çocukların sporla iç içe olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Tokat, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımız bunlar. Sokaktan ne kadar çocuk alabilirsek, yardımcı olabilirsek, onlardan şampiyon yetiştirebilirsek bize ayrı bir onur, gurur veriyor. Hocalarımızı, çocuklarımızı kutluyorum. Armutlu için değeri çok fazla. Biz baştan itibaren hocalarımızın yanındayız. Güvene dayalı gidiyoruz. Tabii ekonomik şartlarda yapabildiğimiz, gücümüzün yettiği kadar hocalarımız ne isterse yapmaya çalışıyoruz. Armutlu'dan niye şampiyonlar çıkmasın? Ben şampiyon çıkacağına inanıyorum. Biz sonuna kadar gideceğiz. Görevimin başında olduğum sürece yardımcı olmaya devam edeceğiz. Hocalarımızla mutlaka Türkiye şampiyonu olacağız, olmak zorundayız. Bu çocuklarımıza da sonuna kadar güveniyorum."

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