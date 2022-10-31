Çobankale'de sur sisteminin tamamı ortaya çıkarılacak

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale'de gerçekleşen kazı çalışmalarıyla gelecek yıl tüm surlarının tamamıyla açılması planlanıyor.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin katkılarıyla Çobankale'de 1 Haziran 2022'de başlayan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, bu yıl kuzeydeki sur sisteminin kazı çalışmalarının tamamlandığını, rölöve ve konservasyon çalışmalarına ise başlandığını belirtti.

Seçkin, "Bir başka ekip tarafından sur sisteminin doğu tarafında kazılara devam edilmektedir. Daha önceki dönemlerde kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan yapılarla ilgili olarak da yapılan projeler ilgili kurumların onayına sunulmuştur. Aralık ayının ortalarına kadar arazide çalışma yapılması planlanan Çobankale'de önümüzdeki yıl sur sisteminin tamamıyla açılarak bundan sonraki süreçte iç kalede kazı çalışmasına devam edilmesi planlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Çobankale kazılarının 12 ay aralıksız devam edeceğini hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise bölgede vatandaşların da gezebileceği ören alanı ve restorasyon çalışmalarının planlandığını kaydetti.

Oral, "İnşallah buradan hem ilçemiz hem ülkemiz hem geçmişimiz için güzel bilgiler elde edeceğimize inanıyorum. Geçmiş tarihimizi aydınlatma, bilgilendirme, gelecek nesillere aktarma açısından ilçemizdeki arkeolojik çalışmaları önemli görüyorum. Bir yönü de turizm. İlçemizin tanınırlığı açısından bu konunun da ayrı bir önemi var." ifadelerini kullandı.

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