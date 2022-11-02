Yalova'da yeni içme suyu isale hattı çalışması başladı

YALOVA (AA) - Yalova’da içme suyu isale hattı projesi, ilk kaynağın yapılmasıyla başladı.



Kentte hayata geçirilecek 70 kilometrelik hattın ilk kaynak töreni Yeşil Körfez Su Birliği’nde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri ve teknik ekibin katılımı ile gerçekleşti.

Belediye Başkanı Tutuk, programda yaptığı konuşmada, Yalova tarihi için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Barajdan Çınarcık ve Karamürsel’e kadar şehrin ana isale hattının yenileneceğini belirten Tutuk, "Eski hat 1 metre çapındaydı. Yeni hat 1 metre 40 santimetre çapında kuruluyor. Bu da şehrimizin yaklaşık 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu projenin içinde 2 ilave su deposu yapılacak. Bu sayede de yüksek noktalara su ulaşımında yaşanan sıkıntı da giderilmiş olacak. Proje ile yüzde 20’lik su kaybını da önlemiş olacağız. Yalova'mıza bu proje hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Bağatar ise Yalova’nın son yıllardaki en büyük yatırımlarından birinin bu isale hattı olduğunu dile getirdi.



Deprem kuşağında olan şehir için zemin sıklaşması ve kayıp kaçağın önlenmesi anlamında çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bağatar, "Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve her geçen gün nüfusu da artıyor. O sebeple doğal kaynaklarımızı idareli kullanmamız ve kayıp kaçakları engellememiz gerekiyor. Hem bu yatırım hem de yeni yapılacak baraj ile önümüzdeki yaklaşık 30 yıllık şehrimizin su ihtiyacını karşılamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk kaynağın yapılmasıyla tören sona erdi.

18 ayda tamamlanması planlanan proje ile çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküp kapasiteli yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek. Toplam yaklaşık 21 bin metreküp kapasiteli 5 mevcut su deposu yenilenmesi ile yardımcı yapılar (vana odaları, manevra odaları, debimetre odaları vb.) da yapılacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.