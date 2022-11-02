Yalova'da yeni içme suyu isale hattı çalışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da yeni içme suyu isale hattı çalışması başladı

AA

Yalova'da yeni içme suyu isale hattı çalışması başladı

YALOVA (AA) - Yalova’da içme suyu isale hattı projesi, ilk kaynağın yapılmasıyla başladı.

Kentte hayata geçirilecek 70 kilometrelik hattın ilk kaynak töreni Yeşil Körfez Su Birliği’nde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri ve teknik ekibin katılımı ile gerçekleşti.

Belediye Başkanı Tutuk, programda yaptığı konuşmada, Yalova tarihi için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Barajdan Çınarcık ve Karamürsel’e kadar şehrin ana isale hattının yenileneceğini belirten Tutuk, "Eski hat 1 metre çapındaydı. Yeni hat 1 metre 40 santimetre çapında kuruluyor. Bu da şehrimizin yaklaşık 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu projenin içinde 2 ilave su deposu yapılacak. Bu sayede de yüksek noktalara su ulaşımında yaşanan sıkıntı da giderilmiş olacak. Proje ile yüzde 20’lik su kaybını da önlemiş olacağız. Yalova'mıza bu proje hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Bağatar ise Yalova’nın son yıllardaki en büyük yatırımlarından birinin bu isale hattı olduğunu dile getirdi.

Deprem kuşağında olan şehir için zemin sıklaşması ve kayıp kaçağın önlenmesi anlamında çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bağatar, "Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve her geçen gün nüfusu da artıyor. O sebeple doğal kaynaklarımızı idareli kullanmamız ve kayıp kaçakları engellememiz gerekiyor. Hem bu yatırım hem de yeni yapılacak baraj ile önümüzdeki yaklaşık 30 yıllık şehrimizin su ihtiyacını karşılamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk kaynağın yapılmasıyla tören sona erdi.

18 ayda tamamlanması planlanan proje ile çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküp kapasiteli yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek. Toplam yaklaşık 21 bin metreküp kapasiteli 5 mevcut su deposu yenilenmesi ile yardımcı yapılar (vana odaları, manevra odaları, debimetre odaları vb.) da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Çocukluk kahramanı" babasına organ bağışında bulunmak için 10 günde 8,5 kilo verdi
YEREL HABERLER "Çocukluk kahramanı" babasına organ bağışında ...
Yalova'da şişeler içeresinde sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da şişeler içeresinde sahte alkol ele ...
Çobankale'de sur sisteminin tamamı ortaya çıkarılacak
YEREL HABERLER Çobankale'de sur sisteminin tamamı ortaya çıkarılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.