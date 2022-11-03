Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi

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YALOVA (AA) - Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli T.B, taziye evini yapan firma yetkilisi F.Ç. ile avukatları katıldı.

"Kamu görevlisinin, resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 2 belediye personeli ise duruşmaya katılmadı.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki prefabrik taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapılmasıyla ilgili görülen davada, iddia makamı, sanıklar Vefa Salman, Hamit K, T.B, M.S, İ.H.K. ve F.Ç'nin tutuklanması yönündeki mütalaasını yineledi.

Davanın bu şekilde karara çıkartılmasının doğru olmadığını savunan sanık Salman'ın avukatı, müvekkilinin bir olura imza atmasına rağmen diğer konulardan haberinin olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı, devletin zarara sokulup sokulmadığı, belgede herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini ileri sürerek, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Ardından salonda hazır bulunan ve söz alan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin, açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.





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