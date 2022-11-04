Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunda el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, TEM Dairesi Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde kentte terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çınarcık ilçesinde Irak uyrukluların yaşadığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ile hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirdi.

Operasyonda aralarında sözde bomba uzmanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen örgüt sorumlusunun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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