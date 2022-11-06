Yalova'daki aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Tuzla İlçesinde, aralarında silahlı kavgadan dolayı husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Aralarında kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgadan dolayı husumet bulunan Pınar ve Ulubay aileleri arasında, kanaat önderleri ve siyasetçilerin devreye girmesi sonucu Tuzla ilçesinde barış yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından her iki ailenin üyeleri, yemin ederek uzlaştı.

- Olayın geçmişi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Tersaneler Bölgesinde, 8 Ekim 2022'de, aynı tersanede çalışan iki aile üyeleri kavga etmiş, olayda 5 kişi silahla yaralanmıştı. Konuyla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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