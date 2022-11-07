Yalova'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinin kumar oynanması için tasarlanan arka bölümünde kumar oynadığı belirtilen 11 kişi yakalandı.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kumar oynanması için yer temin eden iş yerlerine yönelik çalışma yürüttü.



Yapılan takip sonucu kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin kumar oynanması için tasarlanan arka bölümünde 11 şüpheliyi yakaladı.



Operasyonda, toplam 107 bin 752 lira, iskambil kartları, çok sayıda para cinsinden üstü yazılı yazboz ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kumar oynatan ve oynayan 11 şüpheliye toplam 18 bin 190 lira idari para cezası kesildi.

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