Yalova'da huzurevi sakinleri bungalovlarda yaşamlarını sürdürüyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yalova'da "küçük ev tipi" modeliyle her türlü konfor düşünülerek inşa edilen Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sakinlerine doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor.

Çınarcık ilçesindeki merkezin mevcut binasının yerleşkesindeki alanda 2014 yılında 2+1 ve 1+1 özelliğe sahip 20 bungalov yapılarak, bağımsız hareket edebilen, kendi işini yapabilen, elektronik ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılar burada barındırılmaya başladı.

Odası, salonu, banyosu ve balkonu bulunan, elektronik ev eşyalarıyla donatılan bungalovlarda 38 huzurevi sakini yaşıyor. Merkezin binasında ise 71 kişiye özel bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Bungalovların sakinleri, çiçeklerle donattıkları balkonları, sebze ve meyve diktikleri bahçeleriyle ikinci baharlarını doğayla iç içe temiz havada geçiriyor.

Huzurevinde görevli fizyoterapist Esma Nur Pehlivan, AA muhabirine, "küçük ev tipi" modeliyle Yalova'da yapılan bungalov evlerde kalanlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Burada kalan yaşlıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlık hizmetlerinin, fizik tedavi servisi aktif şekilde çalıştığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Hemşirelerimiz kendilerini kontrol ediyor. Evlerinde kendi çay ve kahvelerini yapabiliyorlar. Yemekleri önlerine kadar geliyor. Bu evlerde her imkan var. Etkinlik, yemek organizasyonu, müzik dinletileri, sabah yürüyüşlerini hep birlikte bir aile gibi yapıyoruz. Bungalovlara yaşlıları sağlık durumları ve hareket kabiliyetlerine göre seçerek yerleştirdik. Burada kalan birkaç evli çiftimiz de var. Talepler çok fazla, sürekli telefonlarımız çalıyor. Yaşlılarımız bahçelerinde kivi, domates, biber yetiştiriyorlar. Hatta iki hafta önce yetiştirdikleri domates ve salatalıklarla bir turşu etkinliği düzenledik. Çilek, çiçek ekenlerimiz de var. Toprakla çalışmaları hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan onlara mutluluk veriyor, onları aktif tutuyor, hayat enerjilerini yükseltiyor."

- "Dört dörtlük bir yaşam tarzımız var"

Huzurevinde 4 yıldır kalan Hüseyin Koçak (72) ise bungalovlarda çok güzel zaman geçirdiklerini, bahçelerini ekip biçebildiklerini anlattı.

Personelden çok memnun olduklarını vurgulayan Koçak, "Bir sorunumuz olduğu zaman anında çözüm üretiyorlar. İyi ki de buraya gelmişim. Dört dörtlük bir yaşam tarzımız var. Yemek, hizmet olsun her konuda çok memnunuz." dedi.

Halil Eraslan (64), günlerinin çok iyi geçtiğini, doğa ile iç içe ruhunun dinlendiğini dile getirdi.

Eşi Ertuğrul Altıok (83) ile bungalovda yaşayan Oya Altıok (77) da evliliklerinin 57'nci yılında olduklarını belirtti.

Bu rahatlığı evinde bulamadığını kaydeden Altıok, "Parkinson hastasıyım. Alışveriş yap, gel pişir, temizlik yap. Bunları yapamıyordum artık. Allah razı olsun geldik buraya. Bir aydır buradayız. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Güzel vakit geçiyor burada. Gezilere gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Çok rahatız." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan 23 yıl önce Yalova'ya göç ettiklerini aktaran Ertuğrul Altıok, "İstanbul'da kalsaydım bu yaşıma erişemezdim. Burayı iyi ki düşünüp böyle yapmışlar. Aileler için çok güzel. Burada çok mutluyuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Evimizi çok beğeniyoruz. Kimsenin arayıp bulamayacağı bir şey. Yaşlılara çok güzel bakılıyor. Şimdiden düşünen gelsin sıraya girsin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ev ortamımız harika"

Hatice Sezer (73), bungalovları duyduğunda Yalova'daki köyünden gelerek başvurduğunu, buna başta çocukları ve komşularının karşı çıktığını ifade etti.

Bu evleri görünce hayran kaldığını, kararını değiştirmediğini söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

"Bu yaşıma kadar hep hizmet verdim ama şimdi hizmet alıyorum ve çok memnunum. Burada güzel arkadaşlarımız var. Ev ortamımız harika. İsteğimiz zaman yemeğimizi yapıyoruz. İstediğimiz zaman da yemekhaneden yiyoruz. Bahçemi ekebiliyorum. Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Eskiden 'huzurevi' denildiği zaman insanlar çok farklı algılıyordu. Biz de böyle algılıyorduk. Halbuki çok çok farklı. Herkese tavsiye ediyorum. Burası bir tatil köyü, anlatamayacağım kadar güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum."

Necla Göktunalı (74) da 2015'ten bu yana huzurevinde kaldığı bilgisini vererek, "Müstakil villamızda oturuyoruz. Şahane, çok güzel, bakımlı, dayalı döşeli ev var. Mükemmel ve bir yaşlının gelip rahatlıkla kalabileceği bir yer." dedi.





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