Ayakkabıcı Celil Usta babasından devraldığı mesleği 47 yıldır sürdürüyor

YALOVA (AA) - Yalova'da yaşayan ayakkabı ustası Celil Kurt (59), babasından kalan mesleğine kızının desteğiyle devam ediyor.

Babası Yılmaz Kurt'un yanında çıraklık yaparak mesleğe adım atan Celil Kurt, eşi ve biri zihinsel engelli 3 çocuğuyla Yalova'ya yerleştikten sonra da ayakkabıcılığı sürdürdü.

Kent merkezinde 10 metrekarelik dükkanında çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Kurt, özel sipariş ayakkabıları üretmesinin yanında çoğunlukla tamirat yapıyor.

Ayakkabıcı Celil Usta, dükkanında çalışırken en büyük desteği kızı Feyzagül Kurt'tan (27) görüyor.

Celil Kurt, AA muhabirine, babasının 70 yılını verdiği mesleği 47 senedir sürdürdüğünü söyledi.

Ayakkabıcılıkta çırak yetişmediğini belirten Usta, "Mesleğimiz yaklaşık 10 yıllık süreçte bitecek duruma gelecek. Arkadan yetişecek eleman yok ve mesleği sürdürenlerin içindeki en geç insanlar 50-55 yaşlarında. Nereye kadar sürdürülebilecek bilemiyorum." dedi.

Kurt, son dönemde spor ayakkabı tamiratlarının artmaya başladığını dile getirdi.

Usta öğreticilik belgesinin bulunduğunu anlatan Kurt, "Mesleğin devamı için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Aslında bu mesleğe yönelenler için ilerleyen zamanlarda önemli bir gelir kapısı olur. Ben şu an çırak bulamadığım için zihinsel engelli kızım bana destek veriyor. Bana dükkanda yardımcı oluyor. Bu meslek ne kadar makineleşse bile tamirata her daim ihtiyaç olacaktır." diye konuştu.

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