Yalova'da Terma City Aqua ve Fizyoterapi Merkezi açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City bünyesinde günlük 300 hastaya hizmet verilecek Aqua ve Fizyoterapi Merkezi açıldı.

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas, açılış töreninde yaptığı açıklamada, 1.500 metrekare alana kurulu merkezin kaplıca, aqua terapi ve talasoterapi havuzları, 200 metrekare rehabilitasyon salonu,150 metrekare elektro terapi odası, acil ünitesi ve 4 bekleme odasından oluştuğunu bildirdi.

İşinde uzman Türk doktorlarla hizmet vereceklerini belirten Talas, dünyada trilyonlarca dolarlık potansiyele ulaşan sağlık turizminin Türkiye'de de önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekti.

Türkiye'de özellikle son 5 yıldır sağlık turizminin önemli büyüme gösterdiğini vurgulayan Talas, şöyle konuştu:

"2021 yılı, 2020 yılına göre yüzde 40'lık bir büyüme gösterdi. Türkiye'ye 2021 yılında 600 bin civarında sağlık turisti geldi. Bunun karşılığında Türkiye'ye 4,5 milyar dolarlık bir paranın döviz girdisi sağladığı görülüyor. Bu arada sağlık turizmi için gelen hastaların refakatçılarının da sağlamış olduğu bir katma değer mevcut.



Türk doktorlarının başarıları dünya çapında tanınmaya başladı. Türkiye'nin en önemli ihraç kalemi Türk sağlık sistemi olma yolunda. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde sağlık sisteminin eski ve hantal olması, sağlık hizmetlerinin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle yabancı turistlerin ilgisi Türkiye'ye yönlendi. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran ve Irak'tan turistler sağlık ve termal turizm için geliyor."

Yalova'nın uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerden biri olduğunu hatırlatan Talas, sağlık turizmi için yurt dışından yılda 200 kişi getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılışa, Yalova Valisi Muammer Erol, protokol üyeleri ve şirket yöneticileri ile çalışanlar katıldı.

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