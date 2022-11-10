Yalova Üniversitesi, uluslararası protokolle gemi adamları yetiştirecek

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YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi ile Panama'nın önemli eğitim merkezlerinden SeafarerTraining Center (STC) arasında eğitim protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Panama STC yöneticileri arasında protokol imzalandı.

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) aracılığı ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Programından Öğretim Görevlisi Dr. Nurettin Büyük koordinatörlüğünde yaklaşık 7 aydır yürütülen proje ve işbirliği çalışması neticesinde imzalanan protokolle, üniversitede gemi adamlarına yönelik eğitimler ve sertifikasyon işlemleri imkanı sunulacak.

Dünya genelinde en fazla gemi filosuna sahip olan ve denizcilik alanında önde gelen ülkelerden Panama'nın eğitim merkezlerinden STC eğitim kurumu, bu protokol gereği kursiyerlerini ve eğitim talep eden dünya genelindeki Panama gemi adamlarına YUSEM aracılığıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü öğretim elemanları eğitim verecek.

Bir yıl sürecek protokol sayesinde hem beyaz hem de mavi yaka çalışanların 51 farklı eğitimden oluşan taleplerinin üniversite tarafından karşılanacağı, eğitimlere yurt dışından katılım sağlanacağı ve sadece Panama gemi adamı cüzdanı olanlara veya ilk defa alacaklara verileceği belirtildi.



Rektör Bahçekapılı, anlaşmanın üniversitenin uluslararasılaşması için çok önemli olduğunu belirterek, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

MS Denizcilik Kiralama Müdürü Kaptan Engin Özbek ise Yalova Üniversitesinin denizcilik sektöründe atılan bu adımla global sorunların da önlenmesine büyük katkıda bulunacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının gemi adamı ihtiyacını karşılama konusunda sıkıntılara yol açtığını kaydeden Özbek, "Tüm Avrupa'yı da etkileyen bu ihtiyaca yönelik olarak imzalanan bu protokol ile yetiştirilen gemi adamları bu konudaki ihtiyacı karşılama noktasında da önemli olacaktır." ifadesini kullandı.

Rektör Bahçekapılı, Panamalı misafirlerine Türkiye hatırası el işçiliği ile hazırlanmış çini tabak hediye etti.

Protokol törenine, Panama STC yöneticileri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vefik Arıca, Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, Prof. Dr. Hamit Er, Genel Sekreter Ömer Naci Fidan, YÜSEM Müdürü Prof. Dr. Muharrem Es, Öğretim Görevlisi Dr. Nurettin Büyük katıldı.

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