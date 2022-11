Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Güçlü bireylerin, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yanık, Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısında, AK Parti teşkilatları olarak ülkenin dört bir yanını karış karış gezdiklerini söyledi.

AK Parti'nin sadece seçim süreçlerinde değil, her zaman sahada olduğunu vurgulayan Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programının verimli ve güzel geçtiğini aktardı.

Yanık, son 20 yılda Türkiye'nin her alanda büyük işlere imza attığını belirterek, "Hizmetlerin her birinin altında AK Parti'nin imzası var. Şükürler olsun ki milletimizi az gelişmiş bir ülke standardından alıp bugün dünyanın çok gelişmiş ülkeleriyle yarış eden, aşık atan bir seviyeye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan, gururunu gönül rahatlığını, gönül ferahlığını yaşayan bir siyasi iradeyiz. Böyle olmaya da inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplumun tüm kesimleri için sosyal hizmet alanında da devrimlere imza attıklarını kaydeden Yanık, aile kurumunun güçlenmesi için özel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Derya Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bireylerin, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Fakat bu süreçte özellikle son dönemlerde ilginç ve hepimizi şaşırtan gelişmeler de yaşanmadı değil. Son zamanlarda özellikle seçim yaklaştıkça muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında da vaatler gelmeye başladı. Biz de her seferinde diyoruz ki 'Bu çalışmayı biz şu kadar yıldır yapıyoruz. Bu kadar yıldır devam eden bir çalışma. Veyahut zaten bu çalışmanın şöyle bir format altında icra edilmiş hali var' diyoruz. Sıralanan vaatler arasında hakikaten bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz tek bir başlık yok. Her biri AK Parti iktidarlarının farklı dönemlerinde hayata geçirilmiş, icra edilen ve halihazırda vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz başlıklar."

- "Hep vardılar ama siz görmüyordunuz, biz gördük"

AK Parti'nin 20 yıla 100 yıllık hizmeti sığdırdığına dikkati çeken Yanık, bunu milletten aldıkları güçle, destekle yaptıklarını anlattı.

Sosyal hizmetlerde Türkiye'yi dünyada takip edilen ülkelerden biri haline getirdiklerini ifade eden, şunları dile getirdi:

"Talep odaklı hizmetten arz odaklı bir hizmet anlayışına geçtik. Sosyal hizmetler alanında bir çığır açtık. Bu sadece bir retorik değil, gerçekten sosyal hizmetler alanında çığır açtık. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe tartışmalarımız vardı. Vekillerimiz de oradaydı. Muhalefet partisinden arkadaşlarımız geçen yıl şöyle bir şey söylemişlerdi: 'Eskiden bu kadar engelli yoktu, sizin zamanınızda birdenbire engelliler çoğaldı.' Bu sene de 'Yapılan hizmetleri siz yapmıyorsunuz, devlet yapıyor.'

Bir kere daha bu gerçeği milletimize hatırlatmak istiyorum. Milletimizin çok iyi bildiği bir gerçeğin altını aslında bir anlamda çizmek istiyorum. Türkiye'de engelli her zaman vardı fakat sokağa çıkacak, hayatın içine karışacak fırsatı bulamıyordu. Bizim icraatlarımız, bizim çalışmalarımızda, engellileri de en az engeli olmayan herhangi bir vatandaş kadar hak sahibi, hayattan, istihdamdan, eğitimden, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinden yararlanma hakkına sahip birisi olarak gördüğümüz için temel hakların eşrefi mahlukat olan insanın doğuştan hakkı olduğunu kabul ettiğimiz için engellilere yönelik yaptığımız çalışmalarla engelliler hayatın içine karıştılar. Yok değillerdi, hep vardılar ama siz görmüyordunuz, biz gördük; aradaki fark bu. Biz milletimizin her bir ferdini gördük."

- Bütünleşik sosyal yardım sistemi ve kadına yönelik şiddetle mücadele

Yanık, 23 kamu kurum ve kuruluşunun entegre olduğu ve hangi vatandaşın ne tür bir ihtiyacının bulunduğunu doğrudan kurumların kendi aralarındaki iletişimle takip ve tespit ettikleri bütünleşik sosyal yardım sistemini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Son derece şeffaf, hesap verebilir, gerçekçi bir çalışmayı yürüttüklerini vurgulayan Yanık, "Sosyal yardımlarla alakalı en çok eleştirdikleri şey 'Kendi yandaşlarınıza yardım ediyorsunuz' eleştirisiydi. Sistem o kadar şeffaf ve o kadar açık ki şu anda o eleştiriler de hayata geçirilemiyor. Çünkü gerçekçi değil. Çünkü bir karşılığı yok. AK Parti iktidarları olarak 20 senede sadece hak odaklı, ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık. Kim olduğuna bakarken gözümüzü kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, 2002 yılında 4 başlıktaki sosyal yardımların bugün 50 başlığa ulaştığını dile getirerek, "Doğumdan ölüme kadar vatandaşımız hayatının hangi noktasında devletin desteğine ihtiyaç duyuyorsa bizim orada olmamız gerekiyor, sosyal devlet olarak. Bunu sağlıyoruz şu an itibarıyla. İnşallah çalışmalarımızı da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yürüttüğü programlar hakkında bilgi veren Yanık, Yalova'da gerçekleştirilen hizmetleri de anlattı.

Ülke genelinde eylül 2022 itibarıyla 147 bin 301 çocuğa sosyal ekonomik destek sağladıklarını aktaran Yanık, şöyle konuştu:

"Bir başka önemli hizmet başlığımız; kadınlara yönelik hizmetlerimiz. Bu hizmetlerde bakanlığımızın temel hedefleri; toplumsal yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek, fırsat eşitliği doğrultusunda kadınlara alan açmaktır. Bu anlamda her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele bizim kırmızı çizgimiz. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadın dahi şiddet mağduru olmayıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bunun da altını ısrarla çiziyoruz. Bunun için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz, Kadın Konukevlerimiz, Sosyal Hizmet Merkezlerimizde bulunan şiddetle mücadele irtibat noktalarımız ve Alo 183 Hattı'yla Türkiye geneline yayılmış bir şiddetle mücadele ağımız var."

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile partililer katıldı.





