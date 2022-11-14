Yalova'da terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmalar sonucunda, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





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