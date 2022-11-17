Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



Bir ihbarın değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları 2 kişinin feribotla kente uyuşturucu getirdiklerini belirledi.

Yalova Feribot İskelesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan ve yanlarındaki uyuşturucuyu denize atmaya çalışan şüpheliler M.Ö. ve N.H. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmayı sürdüren polis ekipleri düzenledikleri operasyonda şüpheliler A.Ş, Ş.K, R.C, H.Y, S.B, D.G, ve S.G'yi de gözaltına alındı.

Yakalanan 9 kişinin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 260 gram metamfetamin, 104 gram sentetik kannabinoid, 184 gram esrar, 80 gram skunk, 33 gram sentetik ecza grubu toz madde, 15 sentetik ecza grubu hap, 5 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 63 tabanca fişeği, pompalı av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol şartı kararı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.