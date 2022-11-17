Yalova'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaşıntı, uykusuzluk, halüsinasyon.. Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler bunların nedeni olabilir

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi.



Operasyonda, fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.