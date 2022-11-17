Yalova'da midye yetiştiricileri sertifikalarını aldı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde düzenlenen etkinlikte midye yetiştiricileri sertifika sahibi oldu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Yalova Valisi Muammer Erol, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve diğer ilgililer ile midye yetiştiricileri katıldı.



Açılış konuşmalarının ardından tören firmalara sertifikalarının teslim edilmesi ve midye ikramıyla sona erdi.

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