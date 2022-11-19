Yalova'da direğe çarparak durabilen tırın kaza anı güvenlik kamerasında

YALOVA (AA) - Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarparak durabilen tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yalova-İstanbul kara yolunda İstanbul yönünde ilerleyen bir tır yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.
Tırın kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde yan yana ilerleyen tırlardan birinin kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön tabelasına ve direğe çarpma anı yer aldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Tırın çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından, trafik akışı tekrar sağlandı.