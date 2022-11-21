Yalova Basın Birliğinin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi

YALOVA (AA) - Yalova Basın Birliğinin (YBB) 1. Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Engelsiz Kafe Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda divan heyeti, gazeteci Faruk Kırtay başkanlığında Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ve Tarık Arslan'dan oluşturuldu.

Yalova Basın Birliği Başkanı Okur, genel kurulda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Birliği, sorunların çözülmesi ve sektör temsilcilerinin birlikteliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu belirten Okur, "Bu yapıyı gerçekleştirirken sektörde emek veren, sektörün içinde olan, mutfağında olan tüm arkadaşlarımızla hareket edelim istedik. Hem sorunların giderilmesinde hem sektöre yönelik desteklerin bir adım, iki adım da olsa ileri gidebilmesi, hepinizden yönetim kurulundaymış gibi desteğinizi istiyoruz. Tüm basın camiasına hayırlı olsun." dedi.

Divan başkanı Faruk Kırtay da geçmişte kentteki ilk meslek derneğini kurduklarını fakat bunu yaparken hayal ettiklerini duruma getiremediklerini ifade ederek, "Bizler bunu başaramadık ama görüyorum ki Yalova Basın Birliği 23 yıl hayalimizin bugün hayata geçmiş durumda. Öncelikle ben bu tablodan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Murat Arslanhan ise Yalova'da aktif şekilde çalışan gazetecilerin örgütlü olmasının önemine vurgu yaptı.

Tek listeyle gerçekleştirilen açık oylamada Cem Mete Okur yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunda Erhan Erdoğan, Uğur Tezcan, Hande Kaymakçı, Sıtkı Yıldız, Bülent Güler ve Fikret Mazı yer aldı.

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