Aşıklar Altınova'da atıştı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği 3. Geleneksel Uluslararası Aşıklar Buluşması yapıldı.

Dernek başkanı Ferman Durmaz, Kaytazdere Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, ayrıştırıcı değil birleştirici bir unsur olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Derneğin kültürel etkinliği olan, özellikle genç nüfusa bu çağda aşıklık geleneğini, aşıklık kavramını öğretmek amacıyla bu programı düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Durmaz, "Kadim kentimiz Erzurum var olduğundan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bizler de Altınova Erzurumlular Derneği olarak kuruluşumuzdan bu yana ecdadımızın yaşayış şeklini ve düşüncelerini usul edindik." ifadesini kullandı.

Programda aşıklar hem solo hem koro olarak söyledikleri türküler ve atışmalarıyla geceye renk kattı.

Etkinliğe, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve çok sayıda kişi katıldı.

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