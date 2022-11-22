Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova’nın Çınarcık ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede S.K, Ç.Ö. ve A.K.B.Ö'nün üzerinde yaptıkları aramada 11 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan iki aparat ele geçirdi.



Bu kişilerden A.K.B.Ö'nün sahte kimlik kullandığı, 6 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Ekipler, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde ise S.K'nin kullandığı araçta 193 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), A.E. ve B.Y'nin üzerinde 8 gram metamfetamin ile iki uyuşturucu içme aparatı buldu.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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