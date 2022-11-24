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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

YALOVA (AA) - Yalova'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan ve Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Akmeşe, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk boş bir levhadır, üzerine neyi yazarsanız onu okursunuz. Bu sözler de açıklıyor ki öğretmenler insanlığın en önemli unsurlarıdır. Bu yüzdendir ki öğretmenlik peygamberlik mesleğidir diye anılır olmuştur. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk de 'Dünyanın her tarafında öğretmenler toplumun en fedakar ve saygı değer unsurlarıdır. Öğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halkla beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.' demiştir."

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Emekliye ayrılan öğretmenlere şeref belgelerinin verilmesi ve aday öğretmenlerin yemin töreni sonrası program, öğrenciler tarafından "24 Kasım" adlı oratoryo ile son buldu.

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