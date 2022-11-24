İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Meclisi, Altınova'da toplandı

YALOVA (AA) - İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştiren toplantı öncesinde belediye başkanları ve meclis üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın makamında bir araya geldi. Katılımcılar, birbirlerine hediyeler verdi.
Daha sonra belediye binası içinde bulunan İcathane Atölyesi gezilerek yapılan çalışmalar hakkında birlik heyeti bilgilendirildi.
Metin Oral, belediye başkanları ve meclis üyelerine, Deniz Feneri, Hersek Sahili, Altınova Tersane Bölgesi, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi ve yatırımları gezdirerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Toplantıya, Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Ankara Ayaş, Bilecik Bayırköy, Dodurga, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Bolu Gerede, Göynük, Karacasu, Kıbrıscık, Mudurnu, Seben, Bursa İznik, Düzce Akçakoca, Eskişehir İnönü, Karabük Safranbolu, Sakarya Akyazı, Geyve, Karapürçek, Sapanca, Taraklı ilçelerinin belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri katıldı.