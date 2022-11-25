Yalova'da tersane işçilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde tersane işçilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Subaşı Kalıcı Konutları'nda bulunan ve tersane işçilerinin pansiyon olarak kullandığı binada gece saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine Yalova Belediyesi, Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği (TASKİB) görevlileri sevk edildi.

İçerideki 150 kişinin tahliye edildiği olayda, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Tahliye edilen tersane işçileri, Altınova ve Subaşı belediyelerince otobüslerle ilçe merkezine getirilerek spor salonunda geceyi geçirmeleri sağlandı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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