Yalova Makine İhtisas OSB'de giyotin cam üretilecek fabrikanın temeli atıldı

YALOVA (AA) - Yalova Makine İhtisas OSB'de giyotin cam üretimi gerçekleştirilecek fabrikanın temel atma töreni yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Yeşil OSB" için strateji belgesinin tamamlandığını söyledi.

Yılbaşı itibarıyla somut projeleri hayata geçirip deklare edeceklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Milli gururumuz Togg aracımızın üretim bandındaki robotik sistemlerini yapan firmanın OSB'nin yeni üyesi olduğunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüksek teknolojili bir üretim merkezi olacağımızın bir göstergesi olan bu yatırım ile OSB'miz Yalova'ya yakışır bir tablo ortaya koyacaktır. Ayrıca sürdürülebilir 'Yeşil OSB' meselesi elbette yeşil Yalova'mıza yakışır diyorduk. Farkındalığı geliştirme seviyesinde kalmaması için bunu aksiyona dönüştürüyoruz. Bu konuda sürdürülebilir Yeşil OSB için strateji belgesi tamamlandı. Yılbaşı itibarıyla somut projeleri hayata geçirip deklare edeceğiz."

Temeli atılan fabrika ile ilgili bilgi veren FYT Mühendislik İnşaat ve Alüminyum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Atağ ise "Bugün temelini atacağımız yeni üretim tesisimiz ile 24 yıllık tecrübemizle özellikle giyotin cam üretim kapasitemizi artırarak kalite standartlarımızdan ödün vermediğimiz ürünlerimizin üretimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol ve il protokolü tarafından fabrikanın temeline ilk harç döküldü.



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