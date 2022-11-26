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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

AA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Şimşek, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın da katıldığı basın açıklamasında, partilerinin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

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