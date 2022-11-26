Yalova'da AK Parti Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat Akademisi çalışmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu eğitim programı yapıldı.

Yalova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, değerli konukların katılımıyla bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bağatar, "Bizim teşkilatların farkı burada. Biz başarılı olmak için önce eğitimli, inançlı, gayretli olacağız ve işimizi iyi takip edeceğiz. AK Parti'nin kurumsal yapısı gereği siyaset akademisi olarak sayın büyüklerimiz tecrübelerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de inşallah bunu en güzel şekilde sahaya yansıtacağız." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından basına kapalı devam eden programda, Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile gazeteci Zafer Şahin, tecrübelerini paylaştı.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile partililer katıldı.

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