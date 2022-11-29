Yalova'da bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'da iki grup arasında çıkan kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki restoranda yaşanan tartışma sonrası taraflardan biri bu işletmeye taş fırlatınca olay büyüyerek kavgaya dönüştü.

Restoranın işletmecileri ve çalışanların da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

Silahların kullanıldığı kavgada bıçaklanarak yaralanan T.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayda kullanılan bir bıçak ile tabancayı muhafazaya aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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