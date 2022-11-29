Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü 249'a yükseldi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, kara ördeğin tespitiyle kuş türü sayısı 249'a çıktı.

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı arttı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kara ördeğin eklenmesiyle lagündeki tür sayısının 249'a yükseldiğini söyledi.

Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık yaratacak bir göl haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise yaptıkları son kuş gözleminde Türkiye'deki nadir türlerden kara ördeği (melanitta nigra) kayıtlara geçirdiklerini belirtti. Bülbül, şöyle devam etti:

"Orta boylu, koyu renkli bir deniz ördeği olan kara ördek, lagünün deniz tarafında kıyıdan yaklaşık 40-50 metre açıkta iki dişi olarak görülmüştür. Karadeniz sahilleri ve Marmara Bölgesi'nde kış göçmeni olan kara ördeğin, global kuş veri tabanı "e-bird"e (kuşbank) göre Marmara Denizi'nde ikinci kaydıdır. Bu gelişmeleri yerinde gözlemlemek, başta flamingolar olmak üzere bu güzel canlıları yakından görmeleri için tüm doğaseverleri alanımıza bekliyoruz."









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