Sahipsiz Hayvanları Koruma Vakfı, Patikent Projesi'ni tanıttı

YALOVA (AA) - Yalova'da yeni kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Vakfı (SAHAV) ile Patikent Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.



SAHAV Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Hamdi Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlar sorununu herkes için hep birlikte çözmek üzere bu vakfı kurduklarını söyledi.



Son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen sahipsiz hayvanlara yönelik uygunsuz davranışlar nedeniyle vakıf olarak yola çıktıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:



"Can dostlarımıza insanlık vicdanına en uygun çözümü bulmak için SAHAV olarak Patikent Projesi'ni planladık. Şüphesiz bu kadar çetrefilli bir problemi böyle büyük projeyle çözmek kamunun desteği olmadan bir hayaldi. Bu düşünce ile öncelikle Valimiz Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'u ziyaret ederek fikrimizi paylaştık. Kendileri bizi samimiyetle cesaretlendirdi ve desteklerini belirtti. Patikent Projesi'nin yapımına hızlıca başlayacağız. Bu minvalde Valilik ve Belediyemizin yoğun gayreti ile Paşakent’te bir arazi tahsisi protokol aşamasına geldi ve hemen komşu parselde hayırsever bir firma tarafından bizimde faydalanacağımız bir mama fabrikası ve rehabilitasyon merkezi projesi onaylandı. İl Özel İdaresi, il ve ilçe belediye başkanları ile yaptığımız görüşmelerde sahipsiz hayvanların toplanması belediye klinikleri ile yapılacak protokoller sonucu kısırlaştırma, aşılama, çipleme, arazinin tel örülerek çevrelenip iç yolları ve bölmelere ayrılması gibi konularda da ayni desteklerini vereceklerini samimiyetle dile getirdiler. Kısaca ne ısırılma korkusu ne sosyal çatışma ne barınak ne sokak herkes için Patikent çözüm olacak diyoruz."



Projenin tanıtım filminin gösterilmesi ve yönetim kurulunu oluşturan isimlerin tanıtılmasıyla sona eren programa, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ve il protokolünün yanı sıra STK temsilcileri, hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.

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