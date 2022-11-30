Toplum Destekli Polisten Yalovalı öğrencilere yüzme, enstrüman ve kırtasiye desteği

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YALOVA (AA) - Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her Şey Sizinle Güzel Projesi" kapsamında çok sayıda öğrenciye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında proje yürütüldü.

Proje kapsamında 50 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanırken, cumartesi ve pazar günleri 7-12 yaşlarındaki 40 çocuğa tüm yüzme malzemeleri verilerek yüzme kursları düzenlendi.

12-17 yaş grubu 15 çocuğa proje kapsamında alımı yapılan gitarlar hediye edilerek Gençlik Merkezi müzik sınıfında müzik eğitimi almaları sağlandı.

Ayrıca, 26 Kasım'da 12-18 yaşlarındaki öğrencilerle Çanakkale'ye gezi düzenleyen ekipler, 29 Kasım'da ise 12-17 yaşlara 1000 öğrenciye Raif Dinçkök Kültür Merkezinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından güvenli internet kullanımı, sosyal ağ, akran zorbalığı konularında eğitim verilmesini organize etti.

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