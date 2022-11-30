Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.



Zanlıların adreslerinde dedektör köpekler "Zeytin" ve "Gölge" de kullanılarak yapılan aramalarda, 122 sentetik ecza grubu hap, 296,35 gram esrar, 8,65 gram sentetik uyuşturucu, 2,33 gram skunk, 1 pompalı tüfek, 6 fişek, 1 tabanca, 2 tabanca fişeği, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ile kenevir bitkisi yetiştirmek ve üretmek için kurulu özel düzenek ele geçirildi.

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