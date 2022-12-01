Yalova'da moloz yüklü kamyon devrildi

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YALOVA (AA) - Yalova'da trafikte seyreden moloz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu çevredeki 2 araç da zarar gördü.

Merkeze bağlı Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Ahlat Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 EF 758 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kamyonun kasasında bulunan molozların etrafı saçılmasıyla, yolda bulunan 2 araçta hasar oluştu. Bu nedenle yol ulaşıma kapandı.

Saçılan molozlar ve kamyonun belediye ekipleri tarafından kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

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