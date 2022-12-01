MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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YALOVA (AA) - MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, gelecek yıl haziran ayında yapılacak seçimlerine milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere yaklaşırken bugüne kadar şerefle sürdürdüğü MHP İl Başkanlığı görevinden, partiden milletvekili aday adayı olmak niyetiyle istifa ettiğini bildirdi.

Namık Öz, "Yalova'ma ve ülküme daha iyi hizmet edebilmek amacıyla parti tüzüğümüzün 94. maddesi gereğince istifa ediyorum. Görev başında bulunduğum sürece Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, partime ve teşkilatıma büyük bir sadakatle ve bağlılıkla hizmet verdim. Bundan sonra da Genel Başkanımıza, partimize ve teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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